PTT emekçilerinin sosyal tesislerine göz koydular

Ocak 2021 tarihinde gündeme gelen ve ihaleye çıkarılan Antalya’nın en değerli sahillerinden olan Lara’da bulunan PTT Lara Eğitim ve Dinlenme Tesisi için katılımcı çok olduğundan iptal edilmişti. Tesisin satışa çıkartılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Söz konusu Lara tesisi ile birlikte İstanbul’da PTT’ye ait paha biçilmez maddi değeri olan Dragos Tesisi ve Acıbadem PTT Tesisi ile Bursa’da bir PTT mülkünün rayiç bedellerle Bilişim Teknoloji Kurumuna (BTK) devredildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, "PTT yönetimi kamuya ait bu değerlerini hangi gerekçeyle PTT iştiraki şirketler aracılığı ile elinden çıkartıyor bilemiyoruz" dedi. Damatoğlu şunları söyledi:

'Özel sektöre devredilen yerlerde çalışanlar da mağdur oldu'

"Yakın bir zamanda da yıllardır kendi çalışanları ve mutfakları ile hizmet gördüğü PTT yemekhanelerinin işletilmesi de PTT tarihinde ilk defa yandaş özel sektöre tüm yemekhane mutfak envanteri ile devredilmiş olup, henüz yeni yemekhaneleri işletmeye başlayan şirket hakkında ülkenin birçok yerinden gerek yemek kalitesi, gerekse ücret tarifeleri hakkında yakınmalar gelmeye de başladı. Yemekhanelerde görev gören onlarca aşçı, hizmetli, v.b. unvanlarda çalışan emekçiler de mağdur edilmiş oldu.

'Sayıştay raporlarına da yansıyan zararlarının kapatılması mı hedefleniyor?'

Türkiye Varlık Fonu'na devrolduktan sonra birçok usulsüzlüklerin yaşandığı bunun yanında 2019 ve 2020 yıllarını zarar ile kapatan PTT yönetimi şimdi de elindeki değerleri bir hiç uğruna feda etmektedir. Bu tip uygulamalar ile PTT yönetimi Sayıştay raporlarına da yansıyan zararlarının kapatılmasını mı hedeflemektedir?

Antalya’nın en güzel yerinde plaja sıfır ve değerli bir tatil bölgesinde bulunan, 16 bin 830 metrekare arsa alanı ve 5 bin 515 metrekare kapalı alanı bulunan PTT Lara Eğitim ve Dinlenme Tesis binası ve kurumun diğer değerlerinden olan PTT Dragos Tesisi ile Acıbadem PTT Tesisi ve diğer tesisleri PTT’nin Anonim Şirket yapılanmasından sonra hızla bakımsız bırakılarak atıl duruma getirildi. Söz konusu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri haricinde ülkenin çeşitli bölgelerinde ki birçok PTT Tesisleri virane bir şekilde bakımsız olarak halen kapalı tutulmaktadır.

'Ağır bir sorumsuzluk'

Yıllarca, PTT emekçilerinin farklı coğrafyalardan gelerek aileleri ile ekonomik tatiller ve eğitimler gerçekleştirdiği kurumun güzide tesislerinden birisi olan Lara PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisi ve diğer tesislerimiz aynı zamanda emekçilerin sosyalleşmelerine, kuruma olan aidiyet duygularının artmasına sebep olduğu gibi eksik personelle iş yükü altında ezilen, her geçen gün daha fazla evrak, posta dağıtmaları için baskı yapılan, mobbinge maruz kalan PTT emekçilerinin nefes alabileceği stres atabileceği, böylesine bir zamanda mutlu olabilecekleri ve ekonomik olarak aileleri ile birlikte dinlenecekleri, zaman zaman kurum içi eğitimlerini alabilecekleri bir yerdir tesislerimiz. Böylesine değerli tesislerin peşkeş çekilmesi, haraç mezat elden çıkartılması 181 yıllık kuruma karşı ağır bir sorumsuzluktur."

Kamusal bir mülk olan bu tesislerin başka kurumlara devri ya da satışıyla da, Lara’daki plajın yapılaşmaya açılacağına dikkat çeken Damatoğlu, sahil şeridindeki diğer kamu tesislerinin satışının da önünün açılabileceğini söyledi. Bu taşınmazların devir adı altında özelleştirilme kapsamına alınmasının, Anayasa'nın 2. ve 5. maddelerine de aykırı olduğunu beirten Damatoğlu, "Kamuya ait tüm bu değerlerin peşkeş çekilmesine karşıyız" dedi.