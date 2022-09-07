PTT çalışanları Ankara'ya yürüyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) çalışan üyelerinin sürgün edilmesine karşı İstanbul ve Batman'dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

İstanbul’daki yürüyüş, sendika üyelerinin Sirkeci’deki PTT şubesinin önünde yapılan açıklamayla başladı. İkinci olarak Kadıköy PTT Şubesi önünde bir araya gelen grup “Sürgünlere, hukuksuzluğa, liyakatsizliğe karşı yürüyoruz” pankartı açtı. Eylemde, “Sürgün insanlık suçudur” ve “Sürgünler durdurulsun” yazılı dövizler taşınarak “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları atıldı.

Haber-Sen Genel Mali Sekreteri Sabri Gündüz burada yaptığı açıklamada "PTT, sürgünleri, hizmet gereği yaptığını ifade ediyor. ‘Hizmet gereği’ dedikleri konu, insanlık dışı uygulamalardır. Hizmet gereği uygulama, bir temsilcimizi İstanbul’dan bin 800 kilometre uzaklıktaki Hakkari Çukurca’ya, kanser hastası olan şube yürütme kurulu üyemizi tedavi olamayacağı, tam teşekküllü hastane olmayan yere göndermek midir? Eşi de posta emekçisi olup iki küçük çocuğu olan Merkez Denetleme Kurulu üyemiz bir kadını ailesinden ayırarak Batman’dan Iğdır’a göndermek midir hizmet? PTT yönetimi, yetkilerini kötüye kullanarak 4688 sayılı Kanun’un 18. maddesini bilerek ve isteyerek çiğniyor, kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görüyorlar" dedi.

Üye, yönetici ve işyeri temsilcilerinin işyerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığını belirten Gündüz "Amacımız; üyeleri, yöneticileri ve temsilcilerinin baskıya uğraması karşısında, bu ayrımcı ve hukuk dışı uygulamaların geri alınması talebimizi hem ilgililere iletmek hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı vurgulamaktır" diye konuştu.