PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Paris’te olaylar: 416 kişi gözaltına alındı

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Paris Saint-Germain’in (PSG) Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanan Şampiyonlar Ligi finalde penaltı atışları sonucunda kupaya uzanmasının ardından Paris’te binlerce taraftar sokaklara çıktı. Polis, yaklaşık 20 bin kişinin Şanzelize Caddesi’nde toplandığını açıkladı.

Fransa genelinde maç için yaklaşık 22 bin polis görevlendirilirken, bunların 8 bini Paris’te konuşlandırıldı. Geçen yıl PSG’nin Avrupa’daki başarısının ardından yaşanan olayların tekrarlanmaması için bazı tramvay hatları durduruldu, metro istasyonları kapatıldı ve otobüs seferleri bazı bölgelerde askıya alındı.

Araçlar ve iş yerlerinde hasar

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 416 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 283’ünün Paris’te yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan kaçının soruşturma kapsamında tutuklu kalacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olaylarda 7 polisin yaralandığını açıkladı ve yaşananları “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Nunez, şiddeti önlemek için “çok güçlü ve sağlam bir sistem” kurulduğunu savundu.

Polis açıklamalarına göre olaylarda 6 araç ve 2 iş yeri hasar gördü. Şanzelize yakınlarında bir otobüs durağı tahrip edilirken, polis cumartesi günü 24 meşale ve yaklaşık 100 havai fişeğe el koydu.

Taraftarlar çevre yolunu kapattı

Bir grup taraftar, Paris çevre yolu Boulevard Périphérique’e girerek trafiği bir süreliğine durdurdu. Grup burada meşaleler yakarken, polis ekipleri müdahalede bulundu.

PSG’nin stadı Parc des Princes çevresinde de gerginlik yaşandı. Polis, on binlerce kişinin maçı izlemek için stadyum içinde toplandığını, dışarıda ise 4 ila 5 bin kişinin beklediğini bildirdi. Dışarıdaki bazı kişilerin polise çeşitli cisimler attığı belirtildi.

Yaklaşık 150 kişinin stadyum kapılarından birinden içeri girmeye çalıştığı, ancak polis tarafından geri püskürtüldüğü açıklandı. Bazı taraftarların kiralık bisikletlerle barikat kurmaya çalıştığı, barikatın polis tarafından kaldırıldığı aktarıldı.

Stadyum çevresinde polis ile taraftarlar arasında çatışmalar çıktı. Polis, kendilerine havai fişek atılması üzerine göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Le Pen: Yalnızca Fransa’da olur

Olaylar Fransa’da aşırı sağın hedefine girdi. Üç kez cumhurbaşkanı adayı olan Marine Le Pen, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yalnızca Fransa’da bir futbol kulübünün zaferi ayaklanmalara yol açar” dedi.

Le Pen, “Yalnızca Fransa’da herkes, bir zafer akşamında şiddetle karşılaşmamak için kendini evine kilitlemek zorunda hisseder” ifadelerini kullandı..

PSG futbolcuları Macron tarafından kabul edilecek

PSG futbolcularının pazar öğleden sonra Eyfel Kulesi önündeki Champ de Mars’ta düzenlenecek geçit törenine katılması bekleniyor. Törene yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Takımın daha sonra Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edileceği bildirildi.