Müzakere, katliam, işgal, direniş: Lübnan'da ne oluyor?

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ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek 2 Mart'ta yeniden Lübnan'a saldırmaya başladı.

Bu süreçte 3 bini aşkın Lübnanlıyı katleden, işgal ettiği toprakları genişleten, 1 milyonu aşkın kişiyi yerinden eden İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetlendirerek devam ettiriyor.

Lübnan hükümeti hiçe sayılan ateşkese rağmen müzakereleri işaret ederken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir "Dahiye'yi yok etme" çağrısında bulunuyor, Hizbullah ise tüm engelleme girişimlerine rağmen mücadelesini sürdürüyor.

'İsrail'in benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıyayız'

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun ülkesine yönelik benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Selam, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in ateşkese rağmen ülkesine yönelik havadan ve karadan sürdürdüğü saldırılara dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durduracak ateşkes için diplomatik çabaların daha da yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Selam, şunları söyledi:

"Son iki günde tanıklık ettiğimiz gelişmeler, İsrail'in saldırıların çapını genişletme ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesiyle sınırlı değil. İsrail, Lübnan'da belirli yerleri hedef almanın ötesinde kapsamlı bir yıkım politikasını benimsiyor. İsrail'in yaptığı sadece Lübnan'ın egemenliğinin ihlali değil aynı zamanda tarihin silinmesidir."

Başbakan Selam, Lübnan'da barış ve savaş kararını verme yetkisinin sadece devlette olması gerektiğini belirterek, "İsrail'in benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıyayız" dedi.

'Devlet müzakereleri tüm Lübnanlılar adına yürütüyor' iddiası

Savaşı sona erdirmekte ve ülkelerinin başkalarının çatışmalarına sahne olmasını engellemekte kararlı olduklarını iddia eden Selam, İsrail'in yıkım ve saldırılar yoluyla güvenliği sağlayamayacağını ifade etti.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında gerçekleşen müzakerelere dair ise Selam, "Devlet, bugün müzakereleri tüm Lübnanlılar adına yürütüyor" dedi.

Müzakereler konusunda Lübnan halkına karşı şeffaf olacaklarını belirten Selam, şunları ifade etti:

"Müzakerelerin başarıya ulaşacağının garantisi yok ancak bu, Lübnan ve halkımız açısından maliyeti en düşük seçenektir. Müzakere teslimiyet anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü heyetin profesyonel çalışmaları, ateşkesin sağlanmasına yöneliktir."

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara da seslenen Başbakan Selam, "Acınız tüm Lübnanlıların acısıdır. Emin olun ki Lübnan devleti, ateşkesin uygulanması ve yeniden imar için elinden geleni yapacaktır" iddiasında bulundu.

Ben-Gvir'den çağrı: 'Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz'

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi yerle bir etme çağrısında bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından konuştu.

"Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz" diyen Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese önceden de şimdi de karşı çıktığını ifade etti.

Ben-Gvir, Netanyahu'ya seslenerek, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırılar düzenlenmesi ve bölgenin "dümdüz edilmesi" için çağrı yaptı.

Can kaybı 3 bin 371'e yükseldi

Tüm bu saldırılar ve saldırı çağrılarının ardından dün Lübnan'da can kayıpları da arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 129 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'nın bir önceki gün yaptığı açıklama göz önüne alındığında, dün Lübnan'da 16 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal etti.

İsrail ordusundan yapılan yazlılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumdaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'nin sabah saatlerinde kara birliklerince işgal edildiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, birkaç gün önce başlatılan kara saldırılarının hedefinin Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki bölgesinin işgali olduğunu ifade etti.

Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını öne süren Waweya, kara saldırıları öncesi bölgeye şiddetli hava saldırıları ile tank ve topçu atışı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hizbullah direnişe devam ediyor

Lübnan hükümeti, İsrail tarafından hiçe sayılan ateşkese karşı müzakerelere işaret ededursun, Hizbullah direnişe devam ediyor.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail ordusunun Lübnan'daki işgalinin genişlemesi ve ateşkes ihlallerine karşılık yapıldığı bildirildi.

Kiryat Şimona yerleşim biriminin roketlerle üç kez hedef alındığı aktarılan açıklamada, bölgede İsrail ordusuna ait altyapı tesislerinin vurulduğu belirtildi.

İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Şumera ve Yaara askeri noktalarına da insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava operasyonlarının komuta edildiği Meron Üssü'nün füze saldırısıyla hedef alındığı, Safed kentindeki askeri altyapının da vurulduğu kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine saldırı yapıldığı ve kurulan pusuyla patlayıcı düzeneklerinin infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dibbin beldesindeki İsrail ordusuna ait güçlere yönelik topçu ve roket saldırıları yapıldığı belirtildi.

Zavtar eş-Şarkiyye ve Yahmar eş-Şakif bölgelerinde ilerlemeye çalışan İsrail ordusu birliklerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bu unsurlara karşı çeşitli saldırılar düzenlendiği bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.