İsrail Lübnan’da ateşkese rağmen Litani’yi geçti: Güneyde en az 14 kişi öldü

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İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Lübnan ve İsrail askeri heyetlerinin ABD arabuluculuğunda Pentagon’da güvenlik görüşmeleri yürüttüğü sırada gerçekleşti.

Lübnan devlet ajansı NNA’nın aktardığına göre cuma günü düzenlenen saldırılarda Sur kenti yakınlarındaki Abbasiye beldesinde bir binanın hedef alınması sonucu 4 kişi öldü. Deyr Kanun en-Nehr'e düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sidon bölgesindeki Adlun kasabası yakınlarında bulunan El-Harthiyeh bölgesine düzenlenen saldırılarda 8 Suriyelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Günün erken saatlerinde de Nebatiye vilayetindeki Aba beldesinde bir Lübnan polisi İsrail’e ait insansız hava aracının saldırısında öldürüldü.

Netanyahu: Litani Nehri’ni geçtik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırı yakınlarında askerleri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Litani Nehri’ni geçtiğini söyledi. Litani Nehri, İsrail-Lübnan sınırının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Netanyahu, İsrail ordusunun yalnızca güney Lübnan’da değil, Beyrut ve Bekaa Vadisi’nde de Hizbullah’a karşı operasyon yürüttüğünü belirtti. İsrail ordusunun son operasyonu, 17 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta ABD arabuluculuğundaki dolaylı görüşmelerin ardından 45 gün uzatılan “ateşkese” rağmen başladı.

El Cezire, İsrail birliklerinin Litani Nehri’nin kuzeyine geçtiğini, Nebatiye bölgesinin yoğun bombardıman altında olduğunu aktardı. İsrail güçlerinin Hizbullah’ın ikinci savunma hattını aştığını ve üçüncü savunma hattını “yoğun şekilde bombaladığı” belirtildi.

Pentagon’da güvenlik görüşmeleri

Saldırılar sürerken Lübnan ve İsrail askeri heyetleri Washington’da Pentagon’da güvenlik görüşmeleri yaptı. Lübnan heyetinin görüşmelerde İsrail’in son günlerde yoğunlaşan saldırılarını durdurmasını talep etmesi bekleniyordu.

Lübnan heyetine ordunun operasyonlar direktörü Georges Rizkallah başkanlık ederken, İsrail tarafını ordunun planlama direktörlüğündeki stratejik bölümün başkanı Tuğgeneral Amihay Levin temsil etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’le ateşkesin zorunlu olduğunu vurguladı. Avn’ın ofisinden yapılan açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı’nın “ateşkesin sağlanması için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini” söylediği ve bunu “sonraki her adım için temel geçit” olarak değerlendirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott ise Rubio’nun görüşmede Avn’ın “İsrail’le doğrudan müzakere arayışındaki cesaretini ve vizyonunu” övdüğünü söyledi. Rubio’nun Hizbullah’ı çatışmaların sürmesinden “tamamen sorumlu” tuttuğu ve örgütün saldırılarını derhal durdurması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

UNICEF: Her 24 saatte 11 çocuk ölüyor ya da yaralanıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Lübnan’da son 7 günde 15 çocuğun öldüğünü, 62 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, Cenevre’de yaptığı açıklamada Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir haftada 77 çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını belirtti. Pires, “Yedi günde 15 çocuk öldü, 62 çocuk yaralandı. Bu, her 24 saatte ortalama 11 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı anlamına geliyor” dedi.

Pires, çocukların büyük çoğunluğunun güney Lübnan’daki hava saldırılarından etkilendiğini belirtti. UNICEF, uluslararası insancıl hukuk uyarınca çocukların çatışma sırasında her koşulda korunması gerektiğini hatırlattı.

Yardım kuruluşları çekilmeyi değerlendirebilir

Güney Lübnan’da saldırıların yoğunlaşması, insani yardım çalışmalarını da durma noktasına getirdi. Çok sayıda yardım kuruluşu, güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi halinde bölgeden çekilmek zorunda kalabileceklerini bildiriyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Jeremy Ristord, güvenlik koşullarının kötüleşmesi halinde bazı bölgelerden ayrılmak zorunda kalabileceklerini söyledi. Ristord, “Ekiplerimizin güvenliği için aşamayacağımız bazı kırmızı çizgiler var” dedi.

Ristord, güneyde yaklaşık 40 hastanenin kapalı olduğunu belirterek kurtarma ekiplerinin de yoğun baskı altında çalıştığını ifade etti. İsrail’in “çifte vuruş” saldırılarından endişe edildiğini söyleyen Ristord, bazı durumlarda ekiplerin müdahale bile edemediğini aktardı.

Ristord’a göre mart ayından bu yana savaşta 126 sivil savunma çalışanı öldü, 310’u yaralandı. Bu sayı, günde ortalama dört sivil savunma çalışanının öldüğü ya da yaralandığı anlamına geliyor.

Yeni tahliye uyarıları

İsrail ordusu cuma günü güney Lübnan’da 7 belde için daha tahliye uyarısı yayımladı. Bu beldelerden ikisinin İsrail sınırının yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer aldığı bildirildi.

NNA, İsrail güçlerinin Sarafand ve Hırbet Silm beldelerine de yeni hava saldırıları düzenlediğini aktardı. İsrail savaş uçaklarının Harayib’de bir evi hedef aldığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ganduriye, Frun, Harayib ve Mansuri de İsrail saldırılarının hedef aldığı yerleşimler arasında yer aldı.