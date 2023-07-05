PSG, Christophe Galtier ile yollarını ayırdı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik direktörün sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi. Christophe Galtier, "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler" ifadeleri kullanıldı.