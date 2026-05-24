Protestolar sonuç verdi, Erdoğan Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararını geri çekti

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar geri çekildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli karar yürürlükten kaldırıldı.

Erdoğan'ın dört gün önceki kararı sonrası öğrenciler büyük eylemler yapmış, kampüste direniş başlatmıştı. Protestoların ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatma kararı kaldırıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek" açıklamasını yaptı.

İlk kararın yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlem olduğunu savunan Özvar, Erdoğan'ın süreci "hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini" söyledi.

Özvar şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir.

Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir.

İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi.

Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir."