Prompter bozuldu, Erdoğan sinirlendi: 'Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir'

Türkiye tarihinin kritik seçimlerine iki gün kala adayların seçim çalışmaları devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sultangazi'de bir miting düzenledi. Erdoğan miting sırasında prompterin bozulmasına sinirlendi.

Erdoğan'ın danışmanı Orhan Karakurt'a "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir. Mahvolduk” dediği ve "Bana küfür ettirmeyin" ifadesini kullandığı anlar mikrofona yansıdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın danışmanı ile olan konuşmasını alıntılayıp şarkı sözleri ile paylaştı. Kaftacıoğlu şunları söyledi:

"'Ölümlü dünya, ölümlü insan ha alim olsan, ha zalim olsan' Hışt hışt Sakin ol"