Programı sonlandırılan Halk TV sunucusu: Hukuki mücadelemi sürdüreceğim

Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara Haber Merkezi çalışanlarını işten çıkartma ve Ankara bürosunu kapatma kararı alan Halk TV’de sunucu Fatih Ertürk’ün işine de son verildi.

Halk TV’nin Ankara stüdyosunda Günün Raporu programını sunan Ertürk, twitter hesabından yaptığı paylaşımda haklarını alamadığını duyurdu.

Ertürk, "8 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle başlayan Halk Tv yolculuğum Ankara bürosunun kapatılmasının ardından bugün sona erdi." dedi.

Yasal haklarının verilmediğini söyleyen Ertürk, "Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız. Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Bilmenizi istedim." ifadelerini kullandı.