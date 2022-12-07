'Profesör'den İYİP'li Örs'e yumruk atan AKP'li Işık'a tebrik

Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİP'li Hüseyin Örs'e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP'li Zafer Işık'a sahip çıktı.

Işık'ı tebrik eden Sofuoğlu şunları yazdı:

"Adamın dibiymiş Zafer Işık. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin.

Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir.

Pısırıklar, Zafer Bey Kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın İnşaAllah..."

Üniversiteleri 'fuhuş evlerine' benzetmişti

Daha önce Akit TV’nin “Derin Kutu” programına konuk olarak katılan Ebubekir Sofuoğlu üniversiteleri “fuhuş evlerine” benzetmişti.