İYİP'li Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruk alması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİP Milletvekili Hüseyin Örs, servise alındı.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİP'li Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!" ifadelerini kullandı