'Profesör' unvanlı akademisyenden deprem açıklaması: 'Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından binlerce yurttaş hayatını kaybetmiş, on binlerce yurttaş ise yaralanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına ise devam ediliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker ise söz konusu depremlerde yaşamını yitiren yurttaşları deprem veya depreme karşı tedbir alınmayan binaların değil, "Allahın öldürdüğünü" iddia etti.

Göker'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni.. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır.."