Prof. Yusuf Ulcay: 1 dolar 10 Lira olsa ne olur? 1 dolar 137 Japon Yeni ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Yusuf Ulvay "1 Dolar 10 Lira olsa ne olur. 1 Dolar 137 Japon Yeni ediyor." dedi.

Mühendislik Fakültesi'nde Tekstil Mühendisliği bölümünde görev yapan Ulvay, sosyal medya üzerinden Japonya'nın güçlü olduğunu ancak bir dolara vatanını satan hainlerin olmadığını öne sürerek "1 Dolar 10 Lira olsa ne olur. 1 Dolar 137 Japon Yeni ediyor. Ama Japonya çok güçlü, çünkü onlarda 1 Dolara vatanını satan hainler yok.." diye yazdı.