Prof. Ercan, Rönesans Rezidans'ın çökme nedenini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'da yıkılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın çökme nedenini açıkladı. Ercan, binanın sağlam olduğunu, ancak bina önüne 'dilatasyon koyulmaması' nedeniyle yıkımın gerçekleştiğini belirtti.

'Yapı sağlam ancak dilatasyon koyulmamış'

Antakya'da TMMOB ile yıkıma ilişkin ayrıntılı inceleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akşam Antakya'nın TMMOB oda temsilcileri, belediye başkanı, gönüllülerle Defne'de sobalı bir çadırda, 4 saat çok verimli geçen teknik bir toplantı yaptık. Deprem, oluşumu, etkileri, toplumsal, tinsel (ruhsal) boyutu, göçüklerin nedenlerini ayrıntılı inceledik. Antakya'daki, TMMOB toplantısında iki bodrumlu, arkaya kapaklanan Rönesans yapısının sağlam olduğu, ancak bodrumların L biçimli olup, yapı birleşim yeri boyunca, önde dilatasyon koyulmaması nedeniyle yıkıldığına karar verdik."

Antakya'daki,TMMOB toplantısında iki bodrumlu, arkaya kapaklanan Rönesans yapısının sağlam olduğu, ancak bodrumların L biçimli olup,yapı birleşim yeri boyunca, önde dilatasyon koyulmaması nedeniyle yıkıldığına karar verdik.@ibrahimguzelbb pic.twitter.com/mX7R4DKLxM — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 16, 2023

Dilatasyon nedir?

Dilatasyon, inşaat projelerinde planlanan boşluklara verilen isimdir. Özellikle çok katlı ve geniş bir alana yayılan yapılar tasarlanırken, genişleme ya da kısalmanın önüne geçmek için bu boşlukların planlanmasına ihtiyaç vardır. Planlanan boşluklar binanın harekete açık olduğu bölümleridir. Dilatasyon derzine açık şekilde imal edilen bu boşluklar sayesinde binanın hareketi engellenir.