Prof. Dr. Zafer Toprak yaşamını yitirdi

Mehmet Ö. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Zafer Toprak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alkan paylaşımında, “Sizlere üzücü bir haber vermek zorundayım. Zafer Toprak hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok değerli bir hoca, dost ve yoldaştı. İnandığı gibi bir öbür dünyası olsun” ifadelerini kullandı.

Toprak’ın "Ahmet Seren" takma adıyla yazdığı, Türkiye İşçi Sınıfı ve Tarihte 1 Mayıslar (1906-1925), İkinci Meşrutiyet’te Solidarist Düşünce: Halkçılık, İttihat ve Terakki’nin Paramiliter Gençlik Örgütleri, Türkiye’de Korporatizmin Doğuşu ve Osmanlı Narodnikleri: Halka Doğru Gidenler makaleleri alanında yeni açılımlar getiren ilk makaleler olmuştu. TİP’in 1977-1980 arası yayını Yurt ve Dünya’da Hakkı Onur müstear imzasıyla yazılar yazdı.

Zafer Toprak kimdir?

Zafer Toprak 1946 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı. Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

Eserleri