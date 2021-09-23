Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den 'bebeklere Covid aşısı' açıklaması

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dün NTV'de katıldığı bir programda "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor, mesela yanlışlıkla başka bir aşıyla Hebatit B veya kızamık aşısını karıştırıyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı, çok iyi antikor oluştu. Bunlar da ünlü bir tıp dergisinde yayımlanacak" demişti.

Kurugöl, bu açıklamanın ardından bugün Habertürk'e konuk olurken, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

'Yargıya intikal etti, bebekte yan etki görülmedi'

Söz konusu aşının Ege Üniversitesi'nde yapılmadığını, böyle bir çalışma yapmadıklarını dile getiren Kurugöl, sözünü ettiği olayın İzmir dışında bir merkezde, bir bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Covid aşısı yapılması şeklinde gerçekleştiğini, olayın yargıya intikal ettiğini ve Temmuz ayında yaşandığını söyledi.

Toplam 105 milyon aşı yapıldığını, bu olayın münferit bir olay olduğunu dile getiren Kurugöl, bebeğin olayın ardından kendilerine getirildiğini, dakika dakika takip edildiğini söyledi.

Bebeğin geldiğinde durumun iyi olduğunu vurgulayan Kurugöl, hiçbir yan etki de görülmediğini söyledi.

Kurugöl, sonuçların bir tıp dergisinde yayımlanacağına yönelik sözlerine dair ise bu çalışmanın yazılmasına ilişkin ailenin de izin verdiğini dile getirdi.

'Mümkün değil' açıklaması

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Yusuf Eryazgan, Türkiye'de barkodlu aşı yapıldığını, böyle bir olay yaşanmasının mümkün olmadığını ve kendilerine intikal eden böyle bir olay olmadığını dile getirdi.

'Böyle bir soruşturma yok'

Federasyon açıklamasında, "Aşılar 10 yıldır barkodla takip edilir. Bakanlık deposundan çıkışı ile kişiye uygulandığı ana kadar bütün gittiği yerlerde barkodla teslim edilir. Barkod sayısı aşı sayısı uyumsuz olduğu an soruşturma açılır, ortada böyle bir soruşturma yok. Covid-19 aşıları ayrı barkod ayrı aşıla denilen bir sisteme tabidir. Yaş grubu açılmadan barkod okunmaz, aşı sayısı barkod sayısı her gün karşılaştırılır" denildi.