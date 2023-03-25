Prof. Dr. Naci Görür'den siyasilere 7 deprem önerisi

Yer Bilimci Prof Dr. Naci Görür, siyasilere seslendi. Olası İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulunan Görür, 7 maddelik bir planlama paylaştı.
Bilim insanlarının depreme ilişkin komisyonlarda görevlendirilmesinin sonuç getirmediğini kaydeden Görür, sosyal medya hesabından şu uyarıları sıraladı:
- İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
- İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.
- İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.
- İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.
- Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.
- Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.
- Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatandaş da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi verilmelidir.