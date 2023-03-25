Prof. Dr. Naci Görür'den siyasilere 7 deprem önerisi

Prof Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için acil çözüm planını paylaştı.

Haber Merkezi

Yer Bilimci Prof Dr. Naci Görür, siyasilere seslendi. Olası İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulunan Görür, 7 maddelik bir planlama paylaştı.

Bilim insanlarının depreme ilişkin komisyonlarda görevlendirilmesinin sonuç getirmediğini kaydeden Görür, sosyal medya hesabından şu uyarıları sıraladı:

  1. İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
  2. İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.
  3. İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.
  4. İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.
  5. Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.
  6. Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.
  7. Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatandaş da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi verilmelidir.

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