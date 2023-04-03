Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da bazı barajlar depreme hazır değil

Bilim Akademisi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’u depreme karşı dirençli hale getirmenin yollarını anlattı.

DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Görür, “Önce halkı bir bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bu deprem hazırlığının içerisine koymak lazım. Halkı teşvik etmek lazım. Hükümetle, belediyeyle kol kola bu işin üstesinden gelmelerini sağlamak lazım. Bu da tabii halkın güçlendirilmesi, eğitilmesi, bilgilendirilmesiyle olabilir” dedi.

Naci Görür, “Altyapıyı yenilemek, deprem dirençli hale getirmek lazım. Altyapı denildiği zaman işte yollar, köprüler viyadükler, tüneller, barajlar, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi, doğalgaz şebekesi bütün bunların depreme hazır olması gerekir. Kimi yapılar depreme hazır olabilir ama bundan emin olunmak lazım. Mesela biz İstanbul’da şu an kanalizasyon sisteminin depreme hazır olmadığını biliyoruz kimi barajların depreme hazır olmadığını biliyoruz. Deprem sırasında bunun bir şekilde tahribata uğrayacağını biliyoruz. Dolayısıyla deprem gelmeden önce bunların tespit edilip güçlendirilmesi ve yeniden gerekiyorsa bazılarının yapılması gerekir” diye konuştu.