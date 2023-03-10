Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: 14 Mayıs tarihi üç sorun yaratıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta seçim yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararını imzaladı. Bunun üzerine seçim tarihine dair eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Anayasa hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, seçim tarihi olarak ilan edilen 14 Mayıs’ın "seçimlerin OHAL’de yapılması", "Cumhurbaşkanı’nın aday olabilmesi" ve "seçim yasası değişikliğinin uygulanması" açılarından sorunlu olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararını açıkladı ve 14 Mayıs’ta seçimlerin gerçekleşeceği ifade edildi. Bu durum şu üç sorunu yaratmakta: 1) Seçimlerin OHAL’de yapılması 2) Cumhurbaşkanı’nın aday olabilmesi sorunu 3) Seçim yasası değişikliğinin uygulanması sorunu" dedi.

Kaboğlu’nun açıklaması şöyle:

“Anayasamıza göre TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihi 18 Haziran’dır. Ülkemiz 6 Şubat sabahı büyük deprem felaketleri ile sarsıldı. Bu nedenle 8 Şubat’ta olağanüstü hal ilan edildi. Devletimiz ve toplumumuz halen deprem acılarını ve yaralarını gidermeye ve sarmaya devam etmektedir.

Ne var ki Cumhurbaşkanı, seçimlerin 14 Mayıs’a alınacağını duyurdu. Üç açıdan sorunlu, hiçbir gerekçesi yok böyle bir kararın. Ama olağanüstü hal bakımından, adaylık ve uygulanacak yasa bakımından sorunludur.

OHAL bakımından çünkü 14 Mayıs’ta yapılırsa seçimler, olağanüstü hal ortamında halkın özgür iradesinin ortaya çıkması sorunlu olacaktır.

Görev başındaki cumhurbaşkanı üçünü kez aday olmaz isterse, bunun başlıca yolu TBMM’nin karar almasından geçer.

Uygulanacak yasa bakımından ise 6 Nisan 2022 günü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni seçim yasası bir yıl sonra uygulamaya konulur. Ancak 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim takvimi mart ayında başlayacağı için uygulanacak yasa önceki yasa mı yeni yasa mı olacak tartışması da kaçınılmaz olacaktır.”