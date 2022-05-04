Prof. Dr. Başer'den Bakan Yardımcısı Çataklı'ya yanıt: Bize özür borçlular

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı dün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Çataklı açıklamasında “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Bengi Başer, İsmail Çataklı'ya yanıt verdi. Başer "Tarz olarak devlet erkanına uygun bulmadım. Sözüm ona kelimesi bir kere çok yanlış ve çok talihsiz. Uzun yıllar emek vermiş bir hekimim. Mesleğimde çok uzun yıllar, saatler, günler harcadım. Hayatım tamamen iş ve okumak üzerine dayalı oldu. Yazdığım makaleler, yaptığım çalışmalar ve bütün bunların sonucunda girdiğim sınavlarla, yüksek devlet kurumlarından doçentlik ve profesörlük unvanları aldım. Yani, sözüm ona denmesi aslında devlete de kurumlara da hakarettir. Bize bir özür borçlu olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"Açıklamam aslında Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Sayın Feridun Sinirlioğlu'nun Avrupa Birliğindeki konuşmalarında verdiği rakamlara dayanmaktaydı ve aynı zamanda çok da naif bir açıklamaydı" diyen Başer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün programlarda dinliyoruz. Bu alanda eğitimli, konusunda uzman pek çok kişi hep aynı şeyleri söylüyor. Çevremizde de gözlemliyoruz. Toplumun önemli bir bölümü çok rahatsız. İnsanlar tedirgin. İçimize sinmeyen pek çok olaya şahit oluyoruz ve bu hepimizde bir tedirginlik yaratıyor. Yaptığım şey bir yerde aslında toplumun da sözcülüğü oluyor. Son derece kibar ve doğru bir dille, uyduruk olmayan verilerle açıkladık. Keşke bize, 'biz bu kadar kişiyi aldık, bu kadarına vatandaşlık veriyoruz, bu kadar bebek doğdu onlar da direkt Türk vatandaşı oldu, şu kadarı şu ülkeden, bu kadarı bu ülkeden' deseler. Bunları keşke bizlere daha detaylı bir biçimde sunsalar ve soru işaretlerimizi çözseler. Açıklık her şeyin üstesinden gelebilir..."

Başer açıklamasında şunları kaydetti:

"Göçmen ülkelerini biliyoruz, inceliyoruz, gördük. Bu doğrultuda göçmenlik hakkı öyle kolay edinilebilen bir şey değil. Aynı zamanda vatandaşlık da çok zor verilen bir hak, pek çok ülkede ince elenir, sık dokunur. Bizde ne kadar ince eleniyor, ne kadar sık dokunuyor? Bunları bilmiyoruz, paylaşılmıyor. Biz de bir Türk vatandaşı olarak bunu soruyoruz. Devlet koruyucudur, kollayıcıdır. Bizim kültürümüzde devlet babadır, kanatları altına alır bizleri ve biz o kanatların altında olma hakkına sahip olduğumuzu hissederek, onlara bunları sorarız."

"Biz bir hak arayışındayız. Sormak suçsa, fikrimizi beyan etmek suçsa bunu söylesinler. Artık fikir hürriyeti yoktur bu ülkede desinler. Biz de konuşmayalım, sormayalım, açıklamayalım. Bugün neler olduğunu, neler planlandığını, ne kadar yardım alınıp Türkiye'nin kesesinden neler gittiğini söylerlerse biz de çok mutlu oluruz."

Çataklı: Bu hanımefendinin iki problemi var

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer’i tekrar sosyal medyadan hedef aldı. Çataklı, şu ifadelere yer verdi: "Son yalanını da söyleyeyim; MSB’nin söylediği rakam; İdlip 3.8 milyon, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon, Barış Pınarı 300 bin. Yani Türkiye’de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, Kötü niyetli sözüm ona akademisyen. Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet. Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, insanlığı utandıracak kadar cahil. Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz".

Başer: Troll edasıyla saldırmak yakışmıyor

Çataklı'nın açıklamasını değerlendiren Başer, "Bir troll edasıyla hakaretlerle saldırmak bir bakan yardımcısına hiç yakışmıyor hele de bir devlet dili bu olmamalı. Bu anlamda sadece kendisini kınıyor ve esefle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Tüm verileri tarafsız bir komisyon eşliğinde biz vatandaşlarla paylaşırlarsa herkes mutlu olur" diye konuştu.