Pride filminin gösterimine yasak, izleyicilere gözaltı

Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nın (BEKSAV), Onur Ayı sebebiyle Pride filmini göstermesi Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Vakıf binasını ablukaya alan polisin film izlemek isteyenleri gözaltına aldığı bildirildi.

BEKSAV tarafından yapılan açıklamada, “Bugün BEKSAV Sinema Kolektifi'nin "Pride" filminin gösterimi öncesinde vakıf binası polis ablukasına alınmıştır. BEKSAV ve Sinema Kolektifi üyeleri ve gösterim için gelen çok sayıda arkadaşımız gözaltına alınmıştır. İktidarın LGBTİ+ düşmanlığına karşı gökkuşağı renklerini savunuyoruz” denildi.