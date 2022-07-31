Prens Charles’ın Usame bin Ladin’in ailesinden 1 milyon sterlin bağış aldığı ortaya çıktı

Prens Charles'ın ABD askerleri tarafından Pakistan’da 2011 yılında düzenlenen bir operasyonla öldürülen Usame Bin Ladin’in iki üvey kardeşinin 2013 yılında Galler Prensliği Hayır Vakfı (PWCF) için yaptığı 1 milyon sterlinlik bağışı kabul ettiği ortaya çıktı.

Sunday Times'ın haberine göre, Kraliyet Konutu (Clarence House) ve PWCF danışmanlarının olumsuz görüş bildirmesine rağmen bağış işleminin Prens tarafından onaylandığı belirtildi. Bununla birlikte haberin çıkmasının ardından bir açıklama yapan Clarence House, “PWCF tarafından kapsamlı durum tespitinin yapıldığına dair güvence verildiğini” belirterek, “parayı kabul etme kararının vakıf mütevelli heyetine ait olduğunu” bildirdi.

Clarence House, Dışişleri Bakanlığı gibi diğer yetkili kurumlardan da konu ile ilgili güvence alındığını aktardı.

Katar şeyhinden poşet içinde milyonlar

Prens Charles, geçen ay da vakfı için Katar’ın eski şeyhinden içinde milyonlarca avro olan bir çantayı teslim almakla suçlanmıştı.

Londra Emniyet Teşkilatı, Prens Charles'ın kurduğu vakfın bir Suudi iş insanına bağış karşılığı İngiliz vatandaşlığı ve onur unvanı vaat ettiğine dair basına yansıyan haberlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.