Prag'da yükselen fiyatlara, düşen yaşam standartlarına karşı toplu protesto

Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce kişi artan fiyatlar, düşen yaşam standartları ve yetersiz hükümet önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi.

Çek Sendikalar Konfederasyonu'nın çağrısıyla Prag'ın Wenceslas Meydanı'nda düzenlenen kitlesel eylemde, hükümetin gıda, temel mallar, elektrik ve gaz fiyatlarına düzenleme getirmesini ve asgari ücreti artırmasını talep edildi.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, reel gelirleri azaltan enflasyona son verilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca bu yıl asgari ücretin 2 bin kron artarak 18 bin 200 krona (13 bin 450 lira) çıkarılmasını talebi öne çıktı.

Altyapıda acil kamulaştırma çağrısı

Eylemde 1 Ocak'tan itibaren kamuda maaşlara yüzde on, hasta ve bakım maaşına yüzde 20 zam talebi de gündeme gelirken, enerji ve su yönetiminde kritik altyapının kamulaştırılması çağrısı vurgulandı.