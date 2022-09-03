Prag'da on binlerce kişiden enflasyon, AB ve NATO protestosu

Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık 70 bin kişi Çek hükümetini, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu protesto etti. On binlerce kişi protestoda iktidar koalisyonunu yükselen enerji fiyatlarını kontrol etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi'nin (KSČM) de örgütleyicileri arasında bulunduğu eylemde Çekya'nın askeri olarak tarafsız olması ve Rusya da dahil olmak üzere gaz tedarikçileri ile doğrudan sözleşmeler yapması gerektiği belirtildi.

iDNES.cz'e konuşan eylemin örgütçülerinden Jiri Havel, "Gösterimizin amacı, başta elektrik ve gaz olmak üzere bu sonbaharda ekonomimizi mahvedecek olan enerji fiyatları sorununu çözmek için değişiklik talep etmektir" dedi.

Beş sağ partinin oluşturduğu koalisyona liderlik eden Başbakan Petr Fiala, eylemcilerin ülkenin bekasına zarar verme amacı güttüklerini savundu. Başbakan "Wenceslas Meydanı'ndaki protestoyu Rus yanlısı, aşırılıkçı ve Çek Cumhuriyeti'nin çıkarlarına aykırı güçler düzenledi" şeklinde konuştu.

Şehir merkezindeki Wenceslas Meydanı'ndaki protesto, muhalefetin enflasyon ve enerji fiyatlarına karşı eylemsizlik suçlamaları üzerine hükümetin güven oylamasından kazanarak çıkmasından bir gün sonra yapıldı. Çekya'da yükselen elektrik fiyatları otuz yıldır görülmemiş seviyelerde enflasyonu alevlendirmiş durumda.