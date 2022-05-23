Portre | Ekrem İmamoğlu: Uçan Çuval İmam Beckenbauer’e Karşı

soL TV Portre'de bu hafta Ekrem İmamoğlu'nu konu ediyor.

Haber Merkezi

soL TV Portre programında bu hafta Ekrem İmamoğlu'nu konu ediyor.

"Ekrem İmamoğlu: Uçan Çuval İmam Beckenbauer’e Karşı" başlıklı bölüm bu akşam saat 21.00'de yayında:

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