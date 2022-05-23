soL TV Portre programında bu hafta Ekrem İmamoğlu'nu konu ediyor.
"Ekrem İmamoğlu: Uçan Çuval İmam Beckenbauer’e Karşı" başlıklı bölüm bu akşam saat 21.00'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Portre | Ekrem İmamoğlu: Uçan Çuval İmam Beckenbauer’e Karşı
soL TV Portre'de bu hafta Ekrem İmamoğlu'nu konu ediyor.
Haber Merkezi
soL TV Portre programında bu hafta Ekrem İmamoğlu'nu konu ediyor.
"Ekrem İmamoğlu: Uçan Çuval İmam Beckenbauer’e Karşı" başlıklı bölüm bu akşam saat 21.00'de yayında: