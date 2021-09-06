Portekiz'deki ünlü Avante Festivali sona erdi

Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük siyasi/kültürel etkinliklerinden olan Avante Festivali dün akşam sona erdi.

Her sene olduğu gibi PCP üyelerinin aylar öncesinden hazırlamaya başladığı 30 hektarlık festival alanı Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırladı. Sergiler ve kitap fuarının yanı sıra müzik, sinema ve tiyatro etkinliklerinin de yapıldığı festivale Türkiye’den Türkiye Komünist Partisi (TKP) katıldı.

Dün organize edilen Orta Doğu panelinde TKP temsilcisiyle birlikte Lübnan ve Filistin’den de parti temsilcileri söz olarak bölgedeki siyasi durumu değerlendirme fırsatı buldular. Pandemi koşullarında ikinci kez düzenlenen festivale gösterilen ilginin geçen seneye kıyasla oldukça arttığı görüldü.

Portekiz’de bu ay sonunda yerel seçimler yapılacak. Seçimlerde PCP’nin ülkedeki en büyük üçüncü parti olması bekleniyor.