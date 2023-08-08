Portekiz'de orman yangını: 9 itfaiyeci yaralandı, 1400 kişi tahliye edildi

Portekiz'in güneyinde bulunan Odemira kasabası yakınlarında cumartesi çıkan orman yangınında yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan zarar gördü.

BBC'nin haberine göre; yangın sebebiyle toplam 19 köy, 4 turistik konaklama alanı ve bir kampın boşaltıldığı aktarıldı. Bölgedeki yerleşim yerinden 1400 kişinin ise tahliye edildiği belirtildi.

Yangına 800 itfaiyeci müdahale ederken, 9 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

Odemira yakınlarındaki yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ülkenin güneyindeki turizm bölgelerinden biri olan Algarve’nin iç kesimlerine sıçradığı kaydedildi.

Ülkenin merkezinde çıkan diğer yangınlar ise, Lizbon ve Porto arasındaki otoyolun bazı bölümlerinin trafiğe kapanmasına neden oldu. Yetkililer, Portekiz genelinde 120'den fazla belediyede "en yüksek orman yangını riski" ilan etti.