Portekiz'de mevcut iktidar seçimlerde çoğunluğu elde etti

Portekiz'de Sosyalist Parti'nin sol partilerin desteğiyle kurduğu hükümetin krize girmesiyle erken seçime gidilmişti. Merkez siyaset güden Başbakan Antonio Costa'nın partisi seçimin sonunda tek başına iktidar olabilecek çoğunluğu sağlayabildi.

Pazar günü düzenlenen oylamayla Costa ve Sosyalist Parti parlamentoda salt çoğunluk kazanmış oldu.

Öte yandan seçim sonuçlarına göre Costa'nın eski müttefikleri Portekiz Komünist Partisi meclisteki koltuklarının yarısını kaybederken Sol Blok'sa 19 koltuğunun 14'ünü kaybetmiş durumda.

İlk sonuçlara göre merkez sağ Sosyal Demokratlar, Sosyalistlerin yaklaşık yüzde 42 oyuna karşı yüzde 30'un altında bir oy oranıyla ana muhalefet partisi oldu.

Aşırı sağ parti Chega'ysa önceki dönem meclise sadece bir milletvekili yollayabilmişken bu seçimlerle birlikte milletvekili saysını 12'ye çıkararak meclisteki en büyük 3. parti oldu.