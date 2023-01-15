Portekiz'de grevde olan öğretmenler Lizbon'da gösteri düzenledi

Portekiz'de son bir ayda ikinci kez meydanlara inen öğretmenler, başkent Lizbon'da ülke tarihinde eğitim sisteminde şimdiye kadar görülen en büyük protestolardan birini gerçekleştirdi.

Eğitim sektörü içinde küçük bir grubu temsil eden ve 9 Aralık 2022'den bu yana süresiz grevde olan Tüm Öğretmenler Sendikasının (S.TO.P.) çağrısıyla organize edilen gösteriye 50 bine yakın kişi katıldı.

Portekiz eğitim sisteminin "her yıl daha da kötüleştiğini, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını" savunan öğretmenler, devlet okullarının geride kaldığını vurguladı.

Devlet okullarının güçlendirilmesinin yanı sıra çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı da talep eden öğretmenler, hükümet tarafından kısa süre önce sunulan işe alımla ilgili kriterlere de "şeffaflığı azaltıp siyasileştirdiği" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

'Enflasyonu telafi eden bir maaş artışı istiyoruz'

S.TO.P. Genel Koordinatörü Andre Pestana, basına yaptığı açıklamada, "İşe alımlarla ilgili yeni kriterler bardağı taşıran son damla oldu. Ama geçmişten gelen başka sorunlarımız da vardı. Enflasyonu telafi eden bir maaş artışı istiyoruz. Devlet okullarının demokratik yönetimi ve diğer kamu görevlileriyle aynı emeklilik koşulları ile hastalık izni hakkı talep ediyoruz" diye konuştu. (AA)