New York'ta hemşirelerin grevi kazanımla sona erdi

ABD'nin en büyük kenti New York'ta iki özel hastane zincirinde başlayan hemşire grevi, üç günün ardından kazanımla sona erdi.

7 bin hemşire grev katıldığı ifade edilirken, New York Eyalet Hemşireler Derneği sendikası, Mount Sinai Health System ve Bronx'ta üç hastaneyi işleten Montefiore Health System ile geçici anlaşmalara vardıklarını açıkladı.

Sendika, anlaşmanın Mount Sinai ve Montefiore'de "güvenli personel oranları" sağlayacağını, "böylece sadece kağıt üzerinde değil, güvenli hasta bakımı sağlamak için her zaman yatak başında yeterli hemşire olacağını" kaydetti. Hemşireler, personel eksikliğinin yaygın bir tükenmişliğe neden olduğunu ve hastalarına uygun şekilde bakma yeteneklerini engellediğini belirtiyorlardı.

Montefiore'de hastane, aynı zamanda tüm birimlerde üzerinde anlaşmaya varılan personel seviyelerine uyulmaması nedeniyle mali tazminat vermeyi de kabul etti.

Montefiore, anlaşma sonucunda ayrıca 170 yeni hemşirenin alınacağını, maaşlara yüzde 19,1'lik zam yapılacağı ve uygun emekliler için ömür boyu sağlık sigortası ve acil serviste "önemli ölçüde daha fazla hemşire" istihdam etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Anlaşmalar bu sabah erken saatlerde açıklandı. Hemşirelerin Perşembe günü sabah 7'de Yoğun Bakım vardiyası için işlerine geri dönmeleri bekleniyor. Montefiore Tıp Merkezi, Perşembe ve sonrasındaki tüm ameliyatlar ve prosedürler ile ayakta tedavi randevularının planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Anlaşma kesinleşmeden önce hemşirelerin anlaşmayı onaylamak için oy kullanması gerekecek.

Hemşireler sendikası yaptığı açıklamada, "Birliğimiz sayesinde ve her şeyi göze alarak hemşirelerin hasta bakımı için greve gittiği Montefiore ve Mount Sinai'de uygulanabilir güvenli personel oranları kazandık. Bugün, zaferimizin hastalarımız için daha güvenli bakım ve mesleğimiz için daha sürdürülebilir işler anlamına geldiğini bilerek başımız dik işimize dönebiliriz" dedi.