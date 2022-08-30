Portekiz'de acil doğum servislerinin kapatılması kararının ardından bakan istifa etti

Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı almasının ardından oluşan tepkiler sonrası istifa etti.

Acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı alan ve ardından tepkilerin odağı haline gelen Temido'nun istifası hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "Temido, bu şartlarda çalışma hayatına devam edemeyeceğini fark etti" ifadelerini kullandı.

Temido'nun istifasını kabul eden Portekiz Başbakanı Antonia Costa, Temido'ya özellikle Covid-19 salgınındaki aşılama kampanyasında gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etti.

Yeterli doktor yok

Portekiz hükümeti, özellikle yaz tatillerinde ve hafta sonlarında birçok hastanede yeterli doktor bulunamadığını öne sürerek acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Halkın tepki gösterdiği karar sebebiyle çok sayıda hamile kadın risk alarak uzak mesafede bulunan hastanelere gitmek zorunda kalmıştı.