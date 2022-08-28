Avrupa Merkez Bankası: Enflasyonu düşürmek için harekete geçme zamanı

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, AMB’nin rekor düzeye ulaşan enflasyonu kontrol altına almak için güçlü bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, politika yapıcılar için para politikasında "tutarlı ve düzenli" bir normalleşmeye devam etmenin önemli olduğunu söyleyen Rehn, "Gerçek şu ki, enflasyon Avrupa da ve küresel olarak çok yüksek seviyelerde. Bu yüzden harekete geçme zamanı. Bir sonraki adım, gelen verilere ve enflasyon görünümüne bağlı olarak Eylül ayında önemli bir hamleyi gerektirecek" ifadelerini kullandı.

Avrodaki değer kaybının enerji maliyetlerindeki artışı şiddetlendirdiğini belirten Rehn, AMB’nin gelecekteki fiyat artışı beklentilerini koruması gerektiğini söyledi.

AMB'nin Eylül ayında faiz artışı kararı alarak, politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.