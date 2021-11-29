Portekiz medyasından THY iddiası

Portekiz'de yayınlanan Negocios gazetesinin haberine göre Türk Hava Yolları, Portekiz hava yolu şirketi TAP'tan hissse almakla ilgileniyor.
Haberde, Türk Hava Yolları'nın 1,9 milyar avroya yakın bir teklif planladığı belirtildi.
TAP'a yatırımın çoğunluk hissesinin satın alınması yoluyla yapılmasının gerekeceği belirtilen haberde, Türk Hava Yolları'nın ilgisini diplomatik kanallardan dile getirdiği; Portekiz hükümetine henüz resmi bir yaklaşımda bulunulmadığı ifade edildi.
Portekiz devleti TAP'ın kontrol hissesini elinde bulunduruyor.