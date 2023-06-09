PORTAŞ İstanbul'daki taşınmazlarını satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden PORTAŞ, İstanbul’da bulunan 4 adet taşınmazını ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Şişli’de bulunan 2 dükkan ve 1 otopark ile Beyoğlu’nda bulunan 1 otelin satış ihalesi, 15 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İhale; ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Şişli’de 2 dükkan ve 1 otopark ile Beyoğlu’nda bulunan 1 otel (15/43 Hisse) kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak.

Şişli’de bulunan 220 metrekare brüt alana sahip dükkan 19 milyon 150 bin TL, 335 metrekarelik brüt alana sahip diğer dükkan 28 milyon 150 bin TL, 4 bin 544 metrekare brüt alanı bulunan otopark ise 63 milyon 770 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Beyoğlu’nda bulunan 15/43 hisseli 1871 metrekare brüt alana sahip otelin muhammen bedeli ise 31 milyon 894 bin TL olarak belirlendi.

Toplamda 6 bin 955 metrekare alana sahip taşınmazların ihalesi 15 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak.