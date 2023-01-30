Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı sayısı 10 milyona yaklaştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısının 30 Ocak itibarıyla 9,5 milyonu aştığı belirtildi.

Polonya Sınır Muhafızları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Polonya'ya yoğun göç yaşandığı belirtildi.

Polonya'ya Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin 700 kişinin girdiği belirtilen açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 510 bin oldu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 660 bin olduğu kaydedildi. (AA)