Boris Johnson: Putin beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti

BBC'nin hazırladığı belgeselde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmeler incelendi. Belgeselde eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Putin'in telefon görüşmesine dair ayrıntılara yer verildi.

Johnson, Şubat 2022'de Putin ile "çok uzun" süren görüşmesinde "Ukrayna'yı işgal etmelerinin 'mutlak bir felaket' olacağı konusunda Putin'i uyarmasının ardından tehdit edildiğini" belirtti.

Ukrayna'ya saldırının Batı'nın yaptırımlarına yol açacağı ve NATO'nun Rusya sınırlarına daha fazla asker göndereceği konusunda Putin'i uyardığını kaydeden Johnson, Ukrayna'nın "yakın gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek Putin'in askeri harekatını caydırmaya çalıştığını kaydetti.

Putin'in kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini ileri süren Johnson, "Bir noktada beni tehdit etti ve 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bu füzeyle sadece bir dakika sürer.' dedi" ifadesini kullandı. Johnson, "Ancak ses tonunun rahatlığından ve kayıtsızlık havasından, onun müzakereye yönlendirme girişimlerimle dalga geçtiğini hissettim" görüşünü paylaştı. (AA)