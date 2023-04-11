Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 11 milyonu aştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 10 Nisan itibarıyla 11 milyonu aştı.

Polonya Sınır Muhafızları'nın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı belirtildi.

Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 20 bin kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyonu geçti" ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 9 milyon 259 bin olduğu kaydedildi.

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 87'sini kadın ve çocuklar oluşturdu. (AA)