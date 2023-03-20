Polonya’nın Fransa Büyükelçisi: Kiev mağlup olursa Varşova çatışmaya dahil olacak

Polonya’nın Fransa Büyükelçisi Rosciszewski, Kiev yönetiminin savaşta başarılı olmaması halinde Polonya ordusunun Rusya ile çatışmaya doğrudan katılmak zorunda kalacağını belirtti.

Haber Merkezi

Polonya’nın Fransa Büyükelçisi Jan Rosciszewski, LCI televizyonuna demecinde Kiev yönetiminin savaş alanında bağımsızlığını savunmayı başaramaması durumunda Polonya ordusunun Rusya ile çatışmaya doğrudan katılmak durumunda olacağını söyledi.

Sputnik'te yeralan habere göre, Rosciszewski, “Eğer Ukrayna bağımsızlığını savunamazsa çatışmaya girmekten başka seçeneğimiz kalmayacak” diye konuştu.

Rosciszewski, Ukrayna krizinin "Batı'nın temel değerleri ve kültürü için bir savaş" olduğuna inandığını, bu nedenle "kazanmanın çok önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

Resmi verilere göre Polonya, Ukrayna'ya askeri yardım açısından ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.