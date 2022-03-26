Polonyalı General: Rusya toprağı üzerinde hak iddia etmeliyiz

Polonyalı bir General, Polonya'nın bir Rusya bölgesi üzerinde 'hak iddia etmesi' gerektiğini söyledi. General Waldemar Skrzypczak, Varşova'nın Kaliningrad bölgesini Rusya'dan “talep etmeye” çalışması gerektiğini söyledi. Polonya Kara Kuvvetleri eski komutanı Cuma günü 'Süper Ekspres' adlı TV şovunda bölgenin “1945'ten beri Rus işgali altında” olduğunu iddia etti.

Skrzypczak, Nazi Almanyası'nın yenilgisinden sonra Polonya'ya dahil olan Almanya topraklarına atıfta bulunarak, "Eskiden Geri Kazanılan Topraklarda olduğu gibi, bu istemeye değer olabilir" dedi.

Eski adı Königsberg olan Kaliningrad, İkinci Dünya Savaşı'na kadar Almanya'nın en doğudaki büyük şehriydi. 1945 Potsdam Anlaşması, burayı Sovyet yönetimine verdi ve 9 Nisan 1945'te kent SSCB'ye dahil oldu. 1946'da Sovyet lideri Mihail Kalinin'in onuruna kentin adı Kaliningrad olarak değiştirildi. Kent SSCB'nin dağılmasını takiben Rusya Federasyonu sınırları altında kaldı.

1990 tarihli Nihai Uzlaşma anlaşmasının ardından Almanya, kent üzerindeki tüm hak iddialarından vazgeçmişti.