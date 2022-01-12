Polonyalı asker, Belaruslu müfettişlere sınırda 240 göçmenin öldürüldüğünü söyledi

Belarus Soruşturma Komitesi bugün yaptığı açıklamada, Belarus'a sığınan Polonyalı asker Emil Czeczko'nun müfettişleri Polonya-Belarus sınırında 240'tan fazla göçmenin katledilmesiyle ilgili bilgilendirdiğini duyurdu.

Komite yaptığı açıklamada "Ceza davası soruşturması sırasında Emil Czeczko, kendisinin ve asker arkadaşlarının, 8 Haziran 2021'den itibaren Polonya'nın Siemianowka yerleşimi yakınlarında ve sınır bölgesinde organize cinayetlere katıldığını açıkladı. Askere göre, kendisinin haberdar olduğu kadarıyla 240'tan fazla kişi öldürüldü" dedi.

Soruşturma Komitesi müfettişlerine göre Czeczko, öldürülenler arasında Polonya üzerinden Almanya'ya seyahat eden kadınlar ve çocukların da bulunduğunu belirtti. Czeczko ayrıca göçmenlere yardım eden iki gönüllünün de öldürüldüğünü ifade etti.

Soruşturma Komitesi, "Polonyalı askerler, cesetleri toplu halde ormanda özel olarak hazırlanmış çukurlara gömdüler" dedi.

Ajans, nesnel kanıt elde etmek için Belarus Dışişleri Bakanlığı'na ilgili uluslararası kuruluşların yanı sıra Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan'ın mükelleflerini diplomatik kanallardan meydana gelen olaylar hakkında bilgilendirmek için bir talepte bulunulduğunu belirtti.

Polonya Ordusu'nun 16. Pomeranya Piyade Tümeni'nde görevli bir asker olan Emil Czeczko, Polonya'nın göçmenlere yönelik politikalarına karşı çıktığını ifade ederek 16 Aralık 2021'de Belarus'a kaçtı ve siyasal sığınma talebinde bulundu. Polonya Silahlı Kuvvetleri, Czeczko'yu firar etmekle suçluyor ve askeri mahkemede yargılanmasını istiyor.

Daha önce Czeczko’nun iltica başvurusu işlemlerini yürüten yetkililer soL'a yaptıkları açıklamada firari askerin beyanlarının Lahey’deki uluslararası mahkemeye taşıması için başvuru süreci yürüttüklerini belirtmişti.