Polonya'dan Baltık Denizi'ne Rusya'ya karşı kanal hamlesi

Polonya, Baltık Denizi’nde gemilerinin Rusya’nın izni olmaksızın Gdansk Körfezi’ne çıkabilmeleri için inşa ettiği deniz kanalını tamamlanmamış olmasına rağmen sembolik olarak açılışını yaptı.

Gdansk Körfezi ile Vistül Lagünü arasındaki kanalın bin 300 metre uzunluğunda olduğu açıklandı. Kanal sayesinde Polonya’nın Elblag Limanı’ndan çıkan gemilerin Baltık Denizi’ne açılabilmek için Rusya tarafından kontrol edilen Baltiysk Boğazı’nı geçmek zorunda kalmayacağı bildirildi.

'Rusya'ya bağımlık azalacak'

Euronews'in haberine göre, gemiler kanal sayesinde Baltık Denizi’ne çıkabilmek için 100 kilometre daha az yol kat edecek. İnşa edilen kanaldan boyu 100 metre ve eni 20 metreyi geçmeyen gemilerin geçebileceği belirtildi.

Polonya’da hem iktidar hem de muhalefet parti liderlerini katıldığı kanalın sembolik açılış töreni, Moskova’ya mesaj vermek amacıyla II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin Polonya’ya girişinin 83. yıl dönümüne denk getirildiği kaydedildi.

Polonyalılara göre, deniz kanalının bölgenin kalkınması açısından Rusya’ya yönelik bağımlılığının bir anlamda kalkmasını tescil edeceği söylendi. Polonya hükümetine göre, deniz kanalı ülkenin kuzeyinde egemenliğini tamamen kullanması anlamına gelecek.

'Başkalarına boyun eğdirmek isteyen Rusya'dan izin alınmayacak'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, “Dost olmayan ve otoritelerini başkalarına saldırmaktan ve boyun eğdirmekten çekinmeyen bir ülkeden artık izin istemek zorunda kalmamak, bu kanalın açılmasındaki ön önemli gerekçeydi. Bu kanalın maliyeti, daha fazla artacak yatırım, ticaret ve turizm sayesinde bölgedeki şehirlerin ve limanların, gelişmesiyle, çevresindeki arazinin değerindeki artışla karşılanacak” dedi.

Kanalın 420 milyon dolara mâl olduğu bildirildi. Kargo gemilerinin geçişi için kanalın en az 5 metre derinleştirilmesi gerekiyor.

Bunun için harcanması gereken 100 milyon avro tutarındaki masrafın kim tarafından ödeneceği yerel yönetimle merkezi yönetim arasında tartışılmaya devam ediliyor.