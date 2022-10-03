Polonya'dan Almanya'ya 1,3 trilyon avroluk İkinci Dünya Savaşı tazminatı için nota

Polonya, yarın Almanya’ya İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için tazminat talep ettiği diplomatik notayı iletecek. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau düzenlediği basın toplantısında, Almanya’ya iletilmek üzere Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda verdiği kayıpların tazmini için hazırlanan diplomatik notayı imzaladığını duyurdu.

Notada, Almanya saldırısı ve işgalinin sonuçları konusunda kalıcı, kapsamlı, nihai, yasal ve maddi tarafların acil adımlar atması gerektiğine dair inancın dile getirildiğini aktaran Rau, yapılacak düzenlemelerin Alman makamlarının İkinci Dünya Savaşı'nın, özellikle Polonya ve Polonyalılara verilen zararın gerçek resminin Alman toplumuna sunulmasını, savaşın kurbanlarının anılmasında uygun bir işbirliği içermesini gerektiğini söyledi.

Rau, düzenlemelerin saldırı ve işgal süresince Polonya devleti ve vatandaşlarına verilen maddi ve manevi zararları, yağmalanan arşivleri ve kültürel varlıklarının tazminini de içermesi gerektiğini söyleyerek, "Böylesi bir düzenleme Polonya-Almanya ilişkilerinin adalet ve gerçeğe dayanmasını, geçmişteki acılı dönemlerin kapanmasını, ikili ilişkilerin dostane işbirliği ve iyi komşuluk ruhu içinde daha da gelişmesine hizmet edecek" dedi.

Rau'nun imzaladığı diplomatik nota, yarın Polonya'ya gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a iletilecek. Polonya'nın, Almanya’dan yaklaşık 1 trilyon 300 milyar avro talep ettiği belirtildi. (İHA)