ABD Anayasa Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD Anayasa Mahkemesi yargıçları yaptıkları açıklamada Halkbank’ı dinleyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Borsa İstanbul’da bankacılık hisseleri yüzde 9,7 yükseldi. Halkbank ve Vakıfbank hisseleri tavan olurken, bankacılık hisselerindeki yükseliş BIST 100 endeksini de uzun bir aradan sonra yüzde 6 yukarıya taşıdı.

Halkbank İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına yardım ederek 20 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz gelirini aklama suçlamasının reddini talep ediyor. Banka, ABD Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası (Foreign Sovereign Immunities Act-FSIA) kapsamında federal yargının diğer ulusları ve sahip oldukları şirketleri yargılayamayacağı tezini savunuyor.

Talebin reddedilmesini isteyen Biden yönetimi ise FSIA yasasının ceza davalarına konu edilemeyeceğini, sadece sulh hukuk davalarında geçerli olacağını belirtiyor.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Halkbank yargılama sürecinin devamına izin verirken yabancı devletler dokunulmazlık yasasının ceza davalarına konu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vermeye gerek olmadığını söylemişti. Daire, FSIA yasası uygulansa bile suçlamaların ticari faaliyetler istisnası kapsamına girdiğini belirtmişti.

Bloomberg analisti Elliot Stein, eğer dava düşmemesi halinde, mevcut durumun Halkbank için 1-2 milyar dolar uzlaşma bedeline mâl olabileceği görüşünde bulundu.