Hakan Atilla'dan dikkat çeken 'Halkbank' açıklaması

Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü Hakan Atilla, Borsa'da yaşanan usulsüzlük iddialarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halkbank davası kapsamında bir süre ABD'de tutuklu kalan, Türkiye'ye döndüğünde ise havalimanında Berat Albayrak tarafından karşılanan Atilla, Borsa'da yaşananları "Aracı kurumların haddinden fazla iştahlı olması ve risk boyutunu göz ardı edecek şekilde işlem yapması ve piyasa derinliğinin azalması, yüksek kaldıraçlar ve farklı pozisyonlar, haddinden fazla yüksek bir fiyat seviyesi görmemize sebep oldu. Bunun doğal bir süreç olmadığı piyasadaki herkes için malum olmasına rağmen istenmeyen noktalardan sert geri dönüşler oldu. Mağdur olan pek çok yatırımcı da vardır. Düzenleyici otoritenin tedbir alma imkanı da vardı. Onların da gündeminde başka konular olması nedeniyle konsantrasyonlarını buraya verebildiklerini düşünmüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

BIST 30-BIST 50 içerisindeki bankalardaki bu yükselişin normal olmadığına işaret eden Atilla, "Bankaların performansları önceki dönemden daha iyi olabilir. Ancak bu sert ve ani bir yükselişi izah edemiyor. Düzenleyicilerin bunu görmemeleri mümkün değil. Bir araya gelip sinerji yaratmakta geç kalmış olabilirler. İşler tersine dönünce müdahil olma ihtiyacı hissetmiş olabilirler. Ancak sert yükselişlerde de müdahil olunması gerekiyor" diye konuştu.

Atilla, Halkbank’ın hisselerinde yaptığı geri alım hakkında ise şöyle konuştu:

“Geri alım şirketlerin hisselerine verdiği kıymeti gösterir. Normal zamanlarda şirketin değerindeki sert düşüşlerde böyle bir karar yatırımcı için olumludur. Zamanlama bu olayların akabinde olduğu için biraz daha manidar oldu. Hisse senedi fiyatı hak etmediği noktalara indiğinde bu gündeme alınabilirdi.

Prensip olarak geri alım programlarına ve kararlarına pozitif bakarım. Zamanlaması manidar olabilir ama daha önce niye yapılmadığının detayını bilmediğim için yanlış bir şey söylemek istemem.”