Polonya'daki zincir mağazalardan Rusya ve Belarus ürünlerine boykot kararı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekatının ardından Polonya'daki zincir marketler ve kozmetik zincirleri, Belarus ve Rusya menşeili ürünleri boykot etme kararı aldı.

Polonya’da faaliyet gösteren Biedronka, Carrefour, Aldi, Polomarket ve Netto bugünden itibaren mağazalarında Belarus ve Rusya menşeili ürün satmayacaklarını açıkladı. Söz konusu marketler halihazırda satışa sunulmuş olan ürünleri de raflarından indirdiklerini bildirirken, Polonya genelinde faaliyet gösteren Almanya sermayeli ucuzluk marketi Lidl ise bünyesinde zaten Rusya ve Belarus mallarının bulunmadığını açıkladı.

Zincir marketlerin yanı sıra Polonya'da faaliyet gösteren kozmetik zincirleri de Rusya menşeili ürünleri boykot edeceğini açıkladı. Kozmetik ve hijyen ürünleri satan Rossman, Hebe ve Kontigo mağazaları da Rusya menşeili satmama kararı aldıklarını açıkladı. Rossman 52 adet Rus malı kozmetiği satmaktan vazgeçtiğini kaydederken, Hebe mağazası ise Rus markaları Splat, Ecolatier, Natura Siberica, Organic People, Babuszka Agafia marka ürünleri raflarından kaldırdı. (İHA)