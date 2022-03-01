Meksika Devlet Başkanı: Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayacağız

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’ya karşı bir yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından Meksika'nın her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içinde olmak ve iletişimi sürdürmek istediğini söyleyerek, ABD ve kimi Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi Rusya'ya bir yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

Harekata karşı olduklarını belirten Obrador, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bunu zaten açıkladıklarını ve Ukrayna’ya Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılacak yardımları desteklediklerini ifade etti.

Rusya medyasına yapılan sansürleme konusuna da değinen Obrador, Meksika’da ifade özgürlüğü olduğunu ve bu nedenle kimseye sansür ya da yasak getirmeyeceklerini de sözlerine ekledi. (İHA)