Polonya'daki Ukraynalı mülteci sayısı 1,6 milyonu buldu

Rusya-Ukrayna savaşı 17. gününde devam ederken, Ukrayna'dan komşu ülkelere mülteci geçişleri de sürüyor.

Bu süreçte Ukrayna'dan en çok mülteci kabul eden ülke Polonya oldu.

Polonya'nın Sınır Muhafız Teşkilatı, bu sabah yaptığı açıklamada savaşın başından bu yana 1 milyon 596 bini aşkın kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini duyurdu. Gelenlerin çoğunluğunu, 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışının yasak olması nedeniyle kadın, çocuk ve yaşlılar oluştururken, yalnızca başkent Varşova'ya gelen Ukraynalı sayısının 230 bini bulduğu bildirildi. (İHA)