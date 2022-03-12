Biden, Polonya'nın MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya transferini veto etti

Wall Street Journal (WSJ), Polonya’nın kendi hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan Rus yapımı tüm MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya gönderme teklifini ABD Başkanı Joe Biden’ın veto ettiğini belirtti.

Sputnik'teki habere göre Biden’ın bu kararı almasına gerekçe olarak "Rusya’yı NATO’yla direkt karşı karşıya getirmeme" isteği gösterildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MIG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğunu bildirmişti. Söz konusu bu karar ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından "makul olmayan bir öneri olarak" değerlendirilmişti.

'NATO ittifakı için ciddi endişeler uyandırıyor'

Pentagon sözcüsü Kirby konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaş uçaklarının Almanya'daki bir ABD/NATO üssünden Rusya ile Ukrayna arasında ihtilaflı olan hava sahasına uçmak üzere 'Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin emrine' verilmesi görüşü, tüm NATO ittifakı için ciddi endişeler uyandırıyor. Bunun için önemli bir gerekçe olup olmadığı bizim için net değil. Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Polonya'nın önerisinin makul olduğuna inanmıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.