ABD: Türkiye'nin diplomatik çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Price, "Rusya'nın kimyasal silah konusunda ABD ve Ukrayna'yı suçlayarak kendisine zemin hazırladığını ve bu oyunu daha önce de gördüklerini" söyledi.

ABD'li Sözcü, Rusya ile doğrudan diplomatik sürece artık devam etmemelerini Moskova'nın tutumuna bağlarken, Türkiye, Fransa ve İsrail gibi yakın ortaklarının bu diplomatik süreçleri devam ettirdiğine işaret etti.

Ned Price, "Türk müttefiklerimiz bu süreçte ABD ile tam koordinasyon ve istişare içinde oldu. Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Antalya görüşmelerinden sonra konuşma fırsatı buldu. Bakan Blinken da Bakan Çavuşoğlu ile görüştü. Koordinasyon içinde yürütülen bu görüşmelerden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Price ayrıca Venezuela ile önceden bir anlaşma yapmadıklarını, ülkenin 2 Amerikalıyı serbest bırakmasının petrol satın alma konusuyla bağlantısının olmadığını ifade etti.