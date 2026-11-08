Polonya'daki saldırıya dair soruşturma sürüyor: Saldırganın evinden aile fertlerine ait üç ceset çıktı

Dün Polonya’nın Krakov kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

"Aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceği bildirilen 24 yaşındaki saldırganın kalabalığa ateş açarak altı kişiyi öldürmesi ve 15 kişiyi yaralamasının ardından, zanlının evinde ailesine ait üç ceset daha bulundu.

Toplam can kaybı dokuza yükselirken, ülkede iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Altı ölü, 15 yaralı

Polonya basınında yer alan haberlere göre, dün yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açtı. Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu altı kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 15 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgeye ambulans helikopter de iniş yaptı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu aktarılan açıklamada, saldırganın Polonya vatandaşı olduğu bildirildi.

Ayrıca saldırıda yaralanan iki polis memurundan birinin durumunun çok ağır olduğu ve ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski de düzenlediği basın toplantısında, 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını belirtti.

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Saldırganın evinde üç ceset bulundu: Aile fertleri olduğu tespit edildi

Yaralı olarak yakalanan Michal O. isimli saldırganın, Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki ikametinde yürütülen çalışmalar sırasında iki kadın ile bir erkeğe ait toplam üç cesede ulaşıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden üç kişinin saldırganın en yakın aile üyeleri olabileceğine inanıldığını söyledi.

Kısa süre sonra üç kişinin kimliği belirlendi ve cesetlerin saldırgan Michal O.'nun aile fertlerine ait olduğu duyuruldu.

Evde yaşamını yitirmiş halde bulunanların zanlının annesi, babası ve 21 yaşındaki kız kardeşi olduğu belirlendi. Böylece meydandaki saldırı ve evde bulunan cesetlerle birlikte toplam can kaybı dokuza ulaştı.

Ulusal yas ilan edildi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de silahlı saldırının ardından iki günlük ulusal yas ilan etti.

Polonya basınındaki haberlere göre, Nawrocki'nin ülkede ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gece yarısından itibaren başlayan ulusal yas kapsamında devlet bayrakları yarıya indirildi.

İnternet siteleri logolarına siyah kurdeleler eklerken, radyo ve televizyon kanalları yayın akışlarında değişiklik yaptı. Eğlence etkinlikleri de iptal edildi.

Polonya genelinde ilan edilen ulusal yas, 9 Kasım gece yarısına kadar sürecek.

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